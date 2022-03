Cisl Liguria, Luca Maestripieri confermato segretario generale

Luca Maestripieri è stato confermato segretario generale della Cisl Liguria. La sua elezione, all'unanimità, è avvenuta a Genova a conclusione del XIII Congresso regionale della Cisl intitolato 'Esserci per cambiare, per la Persona, per il Lavoro, per la Liguria', che si è svolto mercoledì 23 marzo.

"La Cisl esce più forte ed unita dopo questi lunghi mesi di percorso congressuale, culminato nella due giorni di congresso regionale - dice Maestripieri -. Ora però abbiamo il compito di affrontare e dare risposte alle attese di lavoratori e pensionati in una stagione ambivalente fatta di drammi epocali ma anche di nuove opportunità".

Con Maestripieri è stata confermata anche la segreteria regionale uscente, composta da Marco Granara, Claudio Donatini, Paola Bavoso e Claudio Nicolini. Eletti anche i responsabili delle Ast (Area Sindacale Territoriale) di Genova, La Spezia, Savona e Imperia: Marco Granara, Antonio Carro, Simone Pesce e Maria Antonietta Pistocco.