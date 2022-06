Violenza sessuale di gruppo, iniziato il processo per Ciro Grillo e i suoi tre amici

Mercoledì 1 giugno è iniziata davanti al tribunale di Tempio Pausania in Sardegna l'istruttoria del processo per violenza sessuale di gruppo nei confronti di due giovani studentesse, che vede imputati il figlio di Beppe Grillo, Ciro, e tre suoi amici, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Gli imputati non si sono presentati in aula.

Sono tutti accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa 19enne. I ragazzi si sono sempre difesi dicendo che i rapporti fossero 'consenzienti', ma per la Procura, rappresentata in aula direttamente dal procuratore Gregorio Capasso, la violenza ci sarebbe stata.

Oggi vengono sentiti i primi sette testimoni, tutti ufficiali di polizia giudiziaria, chiamati a deporre dal procuratore Gregorio Capasso. Si tratta dei carabinieri di Milano e di Genova, che si sono occupati dell'inchiesta subito dopo la denuncia di una delle due ragazze, una giovane italo-norvegese, avvenuta nel luglio del 2019.

Tra questi c'è il luogotenente dei carabinieri in servizio alla compagnia di Milano Duomo, che nell'estate del 2019 ha eseguito la perquisizione e i sequestri a carico di Ciro Grillo, il maresciallo dei carabinieri che presta servizio al Nucleo operativo di Genova San Martino, che ha eseguito le perquisizioni e i sequestri nei confronti di Edoardo Capitta. E ancora, il maresciallo che ha eseguito la perquisizione a casa di Francesco Corsiglia.

Sono una sessantina i testi ammessi a dibattimento dal tribunale. Il processo si celebra a porte chiuse. La ragazza, che è difesa dall'avvocata Giulia Bongiorno, ex ministra leghista nel primo governo Conte, è stata più volte dagli inquirenti e ha raccontato, fin nei minimi particolari, quanto sarebbe accaduto in quella notte.