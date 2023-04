'Via il circo da Genova, c'è già la Sampdoria': lo striscione in piazzale Kennedy

L'apertura del circo al pubblico ha coinciso, come preannunciato, con la protesta degli animalisti genovesi, che, giovedì 6 aprile, hanno dato vita a una manifestazione in piazza Rossetti con cartelli, striscioni e volantinaggio.

Una cinquantina di attivisti appartenenti alla Lega anti vivisezione (Lav), animalisti genovesi e Collina dei conigli odv hanno invitato gli automobilisti in transito a suonare il clacson contro l'uso degli animali nello spettacolo itinerante che resterà in città fini al 25 aprile. Protesta pacifica monitorata da Digos e forze dell'ordine.

Nella notte poi, sulla recinzione che delimita piazzale Kennedy, è apparso uno striscione, che recita 'Via il circo da Genova, c'è già la Sampdoria'. Più che una forma di protesta contro il circo, è sembrato il solito 'menaggio' tra tifoserie e che ha toccato picchi negli ultimi mesi, con la retrocessione del Genoa e con l'attuale situazione difficile della Sampdoria.

Il club viene paragonato a un circo dove solitamente si esibiscono pagliacci e artisti che fanno ridere. Ma in realtà la situazione della Samp fa più tirare fuori i fazzoletti ai tifosi considerata la posizione in classifica e le vicissitudini societarie. Nelle ultime settimane manifestazione ben più intimidatorie sono apparse davanti alla sede di corte Lambruschini come una testa di maiale in una scatola e diverse lettere di minacce.