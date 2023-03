"No al circo con animali in piazzale Kennedy", annunciata manifestazione

L'arrivo a Genova del circo di Maya Orfei con lo spettacolo Madagascar scatena le polemiche di ambientalisti e animalisti, contrari alla presenza degli animali. Il tendone sarà allestito dal 31 marzo al 16 aprile 2023 in piazzale Kennedy.

Gli Animalisti Genovesi, sui social, hanno annunciato una manifestazione, ancora non è stata resa nota la data: "Visto che le istituzioni non sanno mantenere gli impegni presi - scrivono - ricordiamo la mozione approvata nel 2016 dalla Regione affinché non vengano autorizzati spettacoli circensi con animali, scenderemo ancora una volta in piazza, insieme a tanti attivisti, gruppi e associazioni, a ribadirlo ancora una volta: basta animali sfruttati nei circhi".

Europa Verde attraverso una nota ha annunciato la propria adesione chiedendo anche al Comune di intervenire: "Come Europa Verde-Verdi - si legge - riteniamo che l'amministrazione comunale, tramite la polizia locale, dovrebbe accertare se i circhi che si attendano in città rispettano la normativa Cites e le leggi sul benessere animale, poiché tali normative prevedono controlli da parte dell’Ente".

"Consideriamo questa attività assurda e diseducativa - conclude Europa Verde -, non crediamo sia corretto diseducare i bambini con questi 'spettacoli' per soddisfare l'uomo su altri esseri viventi, che sono costretti a esercizi innaturali. Ci rivolgiamo ai genitori chiedendo a loro se sia davvero utile e formativo per i loro figli farli assistere. A nostro avviso il sindaco, per il futuro, dovrebbe emettere un’ordinanza che vieti l’attendamento dei circhi che nei loro spettacoli utilizzano animali. Un forte sì ai circhi etici".