Sorpreso a urinare per strada, minaccia gli agenti con un coltello

Un cittadino tunisino di 36 anni è stato arrestato dalla polizia locale in piazza Cinque Lampadi nel centro storico

Una squadra del nucleo Antidegrado del reparto Sicurezza urbana della polizia locale è intervenuta alle 00.15 di venerdì 30 luglio 2021, nel corso dei normali servizi di contrasto al degrado nel centro storico, in piazza Cinque Lampadi, nella zona est dei vicoli, dove un uomo stava urinando sul muro di un caseggiato.

Gli agenti si sono avvicinati e gli hanno chiesto i documenti per identificarlo e sanzionarlo. Da subito lo straniero, poi risultato un cittadino tunisino di 36 anni, senza fissa dimora, irregolare su territorio nazionale, si è dimostrato insofferente al controllo per poi aggredire gli operatori, sferrando un pugno sul braccio di uno e un colpo allo stomaco di un altro.

Quindi ha estratto dalla tasca un coltello a forma di roncola della lunghezza di 14,5 centimetri per brandirlo contro gli agenti, minacciandoli. Il personale della Sicurezza Urbana è riuscito a disarmarlo e, a fatica, mentre continuava a tentare di colpire gli operanti, a portarlo nella sede della polizia locale in piazza Ortiz.

Lì, nel corso della perquisizione personale e dello zaino, sono stati trovati anche un coltello svizzero, una scatola di metallo contenente cinque involucri di hashish del peso complessivo di 4,54 grammi e un barattolo di vetro con altra sostanza derivante dalla cannabis per un peso lordo di 12,32 grammi.

L'uomo è stato arrestato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti a offendere e spaccio e denunciato per l'inosservanza alla legge sull'immigrazione. Oggi il rito per direttissima.