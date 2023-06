Cinghiali dentro a Villa Scassi, parco chiuso per oltre un'ora

Villa Scassi a Sampierdarena è rimasta chiusa nella mattinata di giovedì 8 giugno 2023 perché era stata segnalata la presenza di cinghiali all'interno del parco. Gli animali erano stati ripresi in un video nella serata di mercoledì. Sono intervenuti in mattinata gli agenti della faunistica regionale che, dalle ore 7:45 hanno presidiato il parco e controllato ogni angolo del giardino, senza però trovare gli ungulati. Probabilmente erano già usciti autonomamente trovando un pertugio in cui infilarsi. Terminati i controlli, e riscontrata l'assenza degli animali, il parco è stato riaperto intorno alle ore 9:30.

Negli ultimi mesi sono stati diversi gli episodi di cronaca che hanno messo in risalto una situazione preoccupante. Nella serata di mercoledì 7 giugno c'è stato un incidente in corso Europa, un gruppo di ungulati è apparso improvvisamente in mezzo alla carreggiata quando è sopraggiunto uno scooter guidato da un papà di 43 anni che portava come passeggero il figlioletto di 9 anni. I due, per evitare gli animali, sono finiti a terra e poi soccorsi e portati in ospedale in codice giallo. Nella notte, invece, la passeggiata di un uomo con il cane si è trasformata in un incubo in corso Monte Grappa dopo l'incontro ravvicinato con un ungulato. Il cane, un pitbull, ha cominciato ad abbaiare e si è azzuffato con il cinghiale, trascinando a terra il proprio padrone che lo teneva al guinzaglio.

Nei giorni scorsi sono invece finite all'ospedale tre donne dopo il morso di un cinghiale: una in piazza Palermo alla Foce, una in via Padre Semeria a San Martino e una in via dell'Arena a Borgoratti. La presenza degli animali sulle strade e anche sulle spiagge continua a far discutere. Il tema dell'emergenza è anche stato affrontato in consiglio comunale attraverso alcune interrogazioni.

Video: i cinghiali a Villa Scassi