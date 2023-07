Scorribande notturne di cinghiali tra Albaro, Marassi, San Fruttuoso e Sturla

Cinque sono state le aggressioni nella notte e altrettante le segnalazioni per la presenza di cinghiali sulle strade genovesi. La prima poco dopo la mezzanotte: "Via Guerrazzi prestare attenzione cinghiali su carreggiata".

Quasi in contemporanea, analogo avviso ha riguardato via Sturla e via Orsini, viale Bracelli e via Sacheri a Marassi e via Donghi a San Fruttuoso. Intorno alle 2.30 sono stati segnalati cinghiali sulla carreggiata anche in via Cavallotti, poco distante da Boccadasse e corso Italia.

Sul tema 'Emergenza cinghiali in città', venerdì 21 luglio 2023 alle ore 9.30 è in programma una commissione consiliare congiunta a Palazzo Tursi-Albini. Sono previste audizioni.

Negli stessi minuti in cui abbiamo messo mano a questo articolo, è arrivata una lettera, l'ennesima, alla redazione sull'argomento.