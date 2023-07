Emergenza cinghiali, altra notte di scorribande in strada

Un'altra notte all'insegna delle scorribande di cinghiali in città, con diverse segnalazioni tra giovedì 27 e venerdì 28 luglio 2023. La polizia locale, attraverso il canale GenoaAlert di Telegram, ha segnalato situazioni pericolose soprattutto in Val Bisagno raccomandando di prestare attenzione per la presenza degli animali sulla carreggiata.

Intorno alle ore 23:15 ungulati in strada a Marassi tra via Fereggiano e via Stefanina Moro, all'una di notte invece un gruppo di cinghiali è stato segnalato prima in corso Galliera a San Fruttuoso e poi in via Mosso a San Martino. Alle 7 del mattino nuova segnalazione della locale in via Capri a Oregina, poco dopo un'altra delle 8 un'altra da via Torricelli a Borgoratti.

Gli animali in mezzo alla strada rappresentano un problema perché possono causare incidenti stradali e negli ultimi mesi ce ne sono stati diversi. L'ultimo il 18 luglio in via dei Ciclamini con una ragazza a bordo di una moto finita a terra per evitare l'impatto. Un altro paio di episodi nel mese di giugno. Il primo in corso Europa, un gruppo di ungulati è apparso improvvisamente in mezzo alla carreggiata quando è sopraggiunto uno scooter guidato da un papà di 43 anni che portava come passeggero il figlio di 9. I due, per evitare gli animali, sono finiti a terra e poi soccorsi e portati in ospedale. Il 17 giugno in via Asmara una persona si è invece ribaltata con l'auto in via Asmara al Righi per evitare un cinghiale comparso improvvisamente.

Tra gli episodi di cronaca recente anche tre donne finite in ospedale dopo il morso di un cinghiale: una in piazza Palermo alla Foce, una in via Padre Semeria a San Martino e una in via dell'Arena a Borgoratti. La presenza degli animali sulle strade (persino in corso Italia, sul lungomare) e anche sulle spiagge continua a far discutere. Il tema dell'emergenza è anche stato affrontato in consiglio comunale attraverso alcune interrogazioni.