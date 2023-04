Scorribande di cinghiali in strada, tante segnalazioni

Serata di scorribande per i cinghiali sulle strade genovesi, la polizia locale giovedì 13 aprile ha segnalato diverse situazioni di potenziale pericolo con gli animali a spasso sulla carreggiata, raccomandando la massima attenzione a pedoni, motociclisti e automobilisti.

Intorno alle ore 20 alcuni ungulati sono stati avvistati in via Sertoli a Molassana, altri alle ore 21:30 in via Napoli a Oregina e alle 22 in via Crosini nel levante genovese al confine tra Quarto e Quinto e infine alle ore 23 in via Chiodo al Righi.

Negli ultimi mesi sono stati diversi gli episodi di cronaca che hanno messo in risalto una situazione preoccupante. Cassonetti della spazzatura rovesciati, incidenti stradali, animali in sopraelevata, in piazza De Ferrari, alla Foce, un anziano scaraventato a terra da un ungulato e anche una donna morsa sulla spiaggia di Sturla da un animale probabilmente attratto dagli avanzi di una pizza. Il tema dell'emergenza è anche stato affrontato in consiglio comunale attraverso alcune interrogazioni. Tra gli episodi più recenti il cinghiale trovato sullo zerbino di casa da un cittadino, in via Poligono di Quezzi, animali a spasso in corso Europa e, spostandosi in Riviera, il cinghiale che ha assaltato il tavolino di un ristorante a Santa Margherita Ligure.