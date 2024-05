Cinghiali: nuove scorribande in strada e 'gita' allo stadio

Non si fermano le scorribande notturne dei cinghiali sulle strade genovesi. Dalle prime ore del mattino di venerdì 3 maggio 2024 la polizia locale ha inviato diversi 'alert' attraverso il canale Telegram GenovaAlert, chiedendo di prestare la massima attenzione per la presenza degli animali sulla carreggiata.

Il primo all'una e quarantacinque in via Casata Centuriona a Marassi, la strada che passa davanti alla gradinata Sud dello stadio Luigi Ferraris. Seconda segnalazione in viale Bernabò Brea poco prima delle ore tre, terza verso le quattro in via Campomorone.

Una situazione di potenziale pericolo per motociclisti e automobilisti come testimoniano gli incidenti avvenuti nell'ultimo anno in città: due in corso Europa, altri in diverse zone.

