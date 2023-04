"Cinghiali e cassonetti in mezzo alla carreggiata", tre segnalazioni in un'ora

Ancora una raffica di segnalazioni relative alla presenza di cinghiali sulle strade cittadine, con tutti i relativi pericoli. Quasi in contemporanea, alle 21.46 di mercoledì 5 aprile 2023, il Comune di Genova ha scritto sul suo canale Telegram:

corso Europa altezza cavalcavia Negri massima attenzione cinghiali sulla carreggiata.

via Vesuvio massima attenzione cinghiali sulla carreggiata.

In corso Europa, tre ore più tardi, si è anche verificato un incidente, ma al momento non ci sono riscontri in merito al coinvolgimento di cinghiali.

Questi ultimi si sono dati da fare in zona Oregina. Questo il messaggio delle 22.42:

via Capri massima attenzione cassonetti rifiuti rovesciati in mezzo alla carreggiata da cinghiali.

Insomma, una situazione che risulta tutt'altro che risolta e, tra cassonetti e animali in strada, rappresenta un continuo pericolo per gli utenti della strada.