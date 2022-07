Cinghiali in città, in arrivo recinzioni per limitare gli spostamenti degli animali

Sono in arrivo dalla Regione ulteriori azioni straordinarie in arrivo per arginare il processo di inurbamento dei cinghiali. L'obiettivo è contenere la presenza di ungulati in città e limitare il fattore di rischio per la pubblica incolumità.

“L’allargamento dell’habitat dei cinghiali nelle zone urbane, fenomeno complesso evidente a livello nazionale – spiega l’assessore all'Agricoltura Alessandro Piana –, ci ha portato a continuare ad operare costantemente tramite il Nucleo di Vigilanza Faunistico-Ambientale della Regione Liguria e a chiedere misure urgenti al Governo, seppur con le limitazioni imposte dalle misure di prevenzione ed eradicazione della peste suina africana".

Oltre agli interventi già avviati per la rimozione del maggior numero possibile di animali nei contesti cittadini, gli interventi nuovi prevedono l'installazione di recinzioni per limitare gli spostamenti degli animali, d’intesa con il commissario Angelo Ferrari.

Sono inoltre stati stanziati 25mila euro a favore di Alisa per attuare tempestivamente gli interventi più urgenti, che saranno svolti insieme con le amministrazioni comunali interessate e con il supporto operativo di veterinari.

"L’obiettivo delle azioni previste è di realizzare nuovi interventi di contenimento dei cinghiali che non possono più essere rinviati, per garantire la sicurezza dei cittadini e per mitigare l’eccessiva presenza degli ungulati" conclude Piana.