Cinghiali rovesciano cassonetti dei rifiuti davanti alla scuola

Brutta sorpresa per il personale dell'Itis Majorana a Molassana. Venerdì 31 marzo, all'apertura della scuola, i cassonetti per la raccolta dei rifiuti si presentavano come nella foto qui sopra.

Nella notte alcuni cinghiali in cerca di cibo si sono accaniti contro i contenitori, ribaltandone uno con relativa fuoriuscita del contenuto, rimasto sull'asfalto poco distante.

Mentre gli studenti divertiti entravano a scuola, osservando i guai combinati dagli ungulati, il personale Ata si è occupato di ripulire l'area. Nel momento in cui i cassonetti saranno sostituiti con quelli nuovi, queste scene dovrebbero a poco a poco diventare un vecchio ricordo.