Cinghiali in strada, nuove scorribande in corso Europa

Scorribande di cinghiali in strada a inizio mattinata di lunedì 1° luglio 2024. La polizia locale ha inviato diversi 'alert' attraverso il canale Telegram GenovaAlert, chiedendo di prestare la massima attenzione per la presenza degli animali sulla carreggiata.

Intorno alle ore 5 i cinghiali sono stati segnalati in piazza Martinez a San Fruttuoso, poco dopo le ore 7 invece tra corso Europa e via Isonzo. Una situazione di potenziale pericolo per motociclisti e automobilisti come testimoniano gli incidenti avvenuti nell'ultimo anno in città: due proprio in corso Europa, strada di scorrimento del levante, altri in diverse zone.

Nelle scorse settimane Coldiretti aveva lanciato l'allarme presentando alcuni dati dal recente report dell'Asaps: nel 2023 si sono verificati in Italia 193 incidenti stradali con gli animali coinvolti, una crescita del 7,8% rispetto all'anno precedente. In Liguria sono stati 14 con persone ferite, settimo posto tra le regioni.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp