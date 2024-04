Cinghiali: nuove scorribande in strada, anche in corso Europa

Nuove scorribande notturne dei cinghiali nella tarda serata di martedì 16 aprile 2024, quando la polizia locale ha inviato diversi 'alert' attraverso il canale Telegram GenovaAlert. Il primo intorno alle ore 23 con gli animali vaganti in corso Europa, all'altezza di via Timavo.

Non è la prima volta che scorrazzano sulla principale strada di scorrimento del levante genovese, creando una situazione di potenziale pericolo per motociclisti e automobilisti. In passato ci sono stati anche alcuni incidenti con persone in scooter finite a terra dopo l'impatto con gli animali o per evitarli.

Intorno alle 23:30 i cinghiali sono stati poi segnalati in via dell'Ombra, forse gli stessi che si sono spostati poco lontano, a mezzanotte invece un altro gruppo di animali è stato avvistato in strada in Val Bisagno tra via Adamoli a Molassana e via Pedullà, tra Molassana e Struppa.

