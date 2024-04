Cinghiali in strada: nuove scorribande notturne in corso Europa

Non si fermano le scorribande notturne dei cinghiali sulle strade genovesi. Tra la serata di giovedì 18 e le prime ore di venerdì 19 aprile 2024 la polizia locale ha inviato diversi 'alert' attraverso il canale Telegram GenovaAlert, chiedendo di prestare attenzione per la presenza degli animali sulla carreggiata. Il primo intorno alle ore 20:40 in piazza Rotonda a Borgoratti, il secondo alle due di notte tra via Barrili e il tratto finale di Corso Europa in direzione centro.

Non è la prima volta che scorrazzano sulla principale strada di scorrimento del levante genovese, creando una situazione di potenziale pericolo per motociclisti e automobilisti. In passato ci sono stati anche alcuni incidenti con persone in scooter finite a terra dopo l'impatto con gli animali o per evitarli. Mercoledì 17 aprile i cinghiali avevano invece percorso via dell'Ombra e ancora corso Europa all'altezza di via Timavo.

