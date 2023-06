Cinghiali, tutti i numeri dell'emergenza in città: dalle segnalazioni alle catture

Gli ultimi casi risalgono giusto a questa notte, quando sono arrivate numerose segnalazioni di cinghiali in giro per Genova, per le strade e tra le case. Ma non mancano episodi ben più gravi tra cui quello di una donna aggredita da un ungulato mentre tornava a casa con la spesa. Poi diversi incidenti in moto, tra cui uno che ha visto coinvolti padre e figlio, caduti dalla moto per evitare un branco di animali, finendo all'ospedale. Infine, solo per citare i casi più recenti, il parco di Villa Scassi è rimasto chiuso per ore a causa della presenza di cinghiali, trovati periodicamente pure in spiaggia, e nella stessa giornata uno di questi animali si è azzuffato con un pitbull.

I numeri

A Genova la situazione degli ungulati in città sembra essere sfuggita di mano e il Comune ha fornito alcuni dati sull'anno scorso e sui primi cinque mesi di questo: nel 2022, in particolare, ci sono state 1.632 segnalazioni di avvistamenti e l’attività delle guardie venatorie ha permesso la cattura di 103 capi nel centro urbano; nel 2023, al 10 maggio, si contano 600 segnalazioni e 102 catture in centro abitato.

"Il problema - spiega l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino - non è di facile risoluzione e diversi fattori ci hanno penalizzato negli ultimi dieci anni, tra cui il dimezzamento dei cacciatori, che controllavano la proliferazione, e gli accoppiamenti naturali tra cinghiali e maiali, che a oggi creano nidiate molto più numerose che in passato".

Le possibili soluzioni

I consiglieri comunali Angiolo Veroli (Vince Genova), Nicholas Gandolfo (Liguria al Centro) e Donatella Alfonso (Pd), allarmati per l'incremento degli incidenti, hanno sollecitato Gambino, chiedendo anche multe salate a chi nutre i cinghiali, e l'assessore ha esposto possibili soluzioni: "C’è quella della sterilizzazione, valutata dalla Regione, e quella delle recinzioni che però a Genova non è praticabile del tutto: la peculiarità della nostra città è che qui siamo attraversati dai boschi, i letti dei torrenti sono vere e proprie 'autostrade' per i cinghiali e quindi i punti di contatto con i luoghi abitati sono numerosi. È anche per questo che l'emergenza qui è più sentita che in altre città. Continueremo a monitorare la situazione e fare tutto il possibile tenendo conto che nell'immediato la soluzione può essere solo una riduzione del numero di cinghiali". Cioè l'abbattimento.

"Il Comune ha poca possibilità di manovra - ha confermato l’assessora agli Animali Francesca Corso -. Possiamo impegnarci nella manutenzione dei territori e nel controllo dell’igiene, ma per tutto il resto dobbiamo coordinarci con Regione Liguria: per questo abbiamo in programma un incontro la prossima settimana per incanalare le energie nella stessa direzione. Certo, la sterilizzazione sarebbe meno invasiva, ma è anche una delle strade intraprese in passato, senza risultati".

Il problema dei cassonetti dei rifiuti rovesciati

Sul fronte del problema di igiene dovuto ai cassonetti rovesciati dagli animali - situazione pesante soprattutto nelle vallate, nel medio levante e levante - è intervenuto l'assessore all'ambiente Matteo Campora: "Questa situazione determina lavoro aggiuntivo per gli operatori Amiu che ripuliscono quando passano. Gli unici cassonetti che non vengono ribaltati sono quelli più moderni che però sono anche ingombranti e non possono essere posizionati ovunque. L'unico sistema in alcune zone è l'ancoraggio dei bidoni con catene, che però a volte sono addirittura state rubate da ignoti. Una soluzione può essere ritirare l'umido di sera, ma in realtà i cassonetti rovesciati dai cinghiali sono anche quelli della plastica e dell'indifferenziato".

Insomma, il tema è complesso anche perché riguarda diverse istituzioni e non solo il Comune, ma una reale soluzione sembra ancora lontana.