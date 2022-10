Passeggiata in pieno centro per un gruppo di cinghiali

Ancora cinghiali a spasso sulle strade genovesi per quella che, da tempo, è diventata una vera e propria emergenza. Stamattina, mercoledì 19 ottobre 2022, il canale Telegram Genova Alert del Comune ha segnalato la 'passeggiata' degli ungulati in pieno centro e la polizia locale ha chiesto di prestare la massima attenzione perché si trovavano sulla carreggiata diventando un potenziale pericolo per per motociclisti e automobilisti.

I cinghiali hanno attraversato via Venti Settembre intorno alle 6:15, poi hanno proseguito in via Cesarea e via Galata. Successivamente, intorno alle ore 7 è arrivata una seconda segnalazione, questa volta in corso Sardegna all'altezza con via Carlo Varese.

Nelle ultime settimane e negli ultimi mesi sono stati diversi gli episodi di cronaca che hanno messo in risalto una situazione sempre più preoccupante. Cassonetti della spazzatura rovesciati, incidenti stradali, animali in sopraelevata e in piazza De Ferrari, un anziano scaraventato a terra da un ungulato e anche una donna morsa sulla spiaggia di Sturla da un animale probabilmente attratto dagli avanzi di una pizza. Il tema dell'emergenza è anche stato recentemente affrontato in consiglio comunale attraverso alcune interrogazioni. Nello scorso fine settimana, infine, alcuni animali si sono intrufolati a Villa Gruber in circonvallazione a monte costringendo la polizia locale a chiuderla per l'intervento della vigilanza regionale.