Cassonetti rovesciati e razziati dai cinghiali: le risposte del Comune

Il problema dei cassonetti rovesciati dai cinghiali sulle alture, in particolare sul territorio della Bassa Val Bisagno, approda anche in consiglio comunale. In passato era già stato affrontato anche in quello municipale, il Comune ha spiegato quali sono le soluzioni al vaglio e quali quelle già messe in atto. A presentare un'interrogazione è stato Paolo Aimé, capogruppo di Forza Italia, per la giunta ha risposto l'assessore all'ambiente Matteo Campora, presentando il lavoro fatto e quello in cantiere.

"In via Imperiale abbiamo una problematica che coinvolge i cittadini - ha esordito Aimé -. Numerose le segnalazioni ricevute nelle ultime settimane sul quotidiano rovesciamento dei cassonetti della raccolta dei rifiuti differenziati e indifferenziati a opera dei cinghiali. Non si tratta di quelli nuovi e resistenti, perché la via ha una dimensione contenuta. Un'ipotesi potrebbe essere quella di prevedere una recinzione metallica per evitare le scorribande notturne degli animali. Il contenuto viene rovesciato in strada e questo crea una situazione di sporcizia che, tra l'altro, favorisce anche la presenza di ratti. Inoltre l'asfalto diventa scivoloso e quindi pericoloso, soprattutto per i mezzi a due ruote".

L'assessore Campora ha replicato: "Il problema degli ungulati continua a persistere, anche se in base ai dati raccolti nell’ultimo anno il fenomeno è in diminuzione. Merito della campagna molto puntuale che è stata condotta per ridurre il numero degli animali in città, facendo diminuire in maniera sensibile il numero delle situazioni da monitorare. Per quanto riguarda nello specifico via Imperiale, strada che si inerpica verso la collina della Madonna del Monte, è allo studio una riorganizzazione delle postazioni di raccolta dei rifiuti. Ciò vale per via Imperiale così come per le strade limitrofe: via Donaver, via Ferretto e Salita Nostra Signora del Monte".

"L’obiettivo - ha detto ancora Campora - è creare postazioni multiraccolta con la presenza di contenitori per ogni frazione differenziabile e per il residuo secco, anche attraverso il bloccaggio dei cassonetti con morse o catene, senza creare problemi alla circolazione. A oggi, in via transitoria, nell’area di via Imperiale e dintorni si è provveduto a modificare l’orario di raccolta. Infatti, se il cassonetto viene svuotato per tempo l’ungulato non ha il tempo di avvicinarsi allo stesso, e identica cosa vale per altri animali quali i roditori che vivono nella zona grazie alla presenza di numerose aree verdi. Infine - ha concluso l'assessore - in altre zone della città sono stati posizionati, dove possibile grazie alle sufficienti dimensioni delle strade, i bidoni bilaterali che hanno rappresentato una soluzione definitiva ai cinghiali, impossibilitati a rovesciarli per recuperare il cibo a causa del peso notevole di questi cassonetti".

