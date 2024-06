Cinghiali in strada: scorribande notturne ad Albaro

Non si fermano le scorribande notturne dei cinghiali sulle strade genovesi. Nella serata di domenica 23 giugno 2024, intorno alle ore 23, gli ungulati hanno scorrazzato per le strade di Albaro, tanto che la polizia locale ha inviato diversi 'alert' attraverso il canale Telegram GenovaAlert, chiedendo di prestare la massima attenzione per la presenza degli animali sulla carreggiata.

Passeggiata notturna in via Giordano Bruno, la strada che da via Pisa scende verso via Oreste De Gaspari e poi arriva fino a Corso Italia, gli animali però non si sono spinti fino al lungomare, come già successo anche in passato, ma hanno continuato a girare nelle vie più interne, tra via Luigi Arnaldo Vassallo e via Eduardo Traverso.

Una situazione di potenziale pericolo per motociclisti e automobilisti come testimoniano gli incidenti avvenuti nell'ultimo anno in città: due in corso Europa, altri in diverse zone. Nei giorni scorsi Coldiretti aveva lanciato l'allarme presentando alcuni dati dal recente report dell'Asaps: nel 2023 si sono verificati in Italia 193 incidenti stradali con gli animali coinvolti, una crescita del 7,8% rispetto all'anno precedente. In Liguria sono stati 14 con persone ferite, settimo posto tra le regioni.

