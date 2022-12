Cinghiale sullo zerbino, animalisti annunciano esposto: "Andava curato, non ucciso"

Ancora proteste da parte degli animalisti sull'episodio del cinghiale trovato a Quezzi da un abitante di via Poligono. Dopo la presa di posizione dell'Associazione Meta Parma (Movimento etico tutela animali e ambiente) arriva anche l'Aidaa (Associazione italiana difesa animali e ambiente), che annuncia un esposto per fare chiarezza sulla vicenda.

"Il cinghiale trovato moribondo su uno zerbino davanti alla porta di un'appartamento a Quezzi - scrie Aidaa in una nota - non aveva la peste suina né altre malattie. La conferma del fatto che il povero cinghiale non aveva la peste suina arriva dai veterinari dell'Asl 3 di Genova che hanno eseguito degli eami autoptici sulla carcassa del cinghiale che dopo essere stato catturato era stato immediatamente abbattuto".

"Nei prossimi giorni - prosegue l'associazione - presenterà un esposto alla procura di Genova per chiedere che si faccia chiarezza sulla vicenda del cinghiale trovato sullo zerbino davanti alla porta di casa di un appartamento del condominio genovese. In particolare gli animalisti chiederanno di verificare per quale motivo il cinghiale anziché essere curato è stato invece abbattuto".