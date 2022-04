Emmo, il cinghiale tripode ucciso nel Bisagno

Emmo era un cinghiale diverso dagli altri: si reggeva su tre zampe e zoppicava. Agli occhi di alcuni passanti è sembrato ferito e hanno chiamato la polizia locale che, a sua volta, ha avvertito la Asl veterinaria

I dottori, intervenuti nel Bisagno, lo hanno visitato e hanno giudicato le sue condizioni incompatibili con il suo benessere per una sospetta infezione. Risultato: Emmo è stato ucciso. Sedato e abbattuto dagli agenti regionali.

"L'animale non è stato curato, nè portato al Cras - racconta Fabio Dolia portavoce degli Animalisti genovesi - i veterinari lo hanno giudicato così grave da porre fine alle sue sofferenze". Emmo era seguito da una volontaria che ogni giorno si assicurava che fosse (almeno all'apparenza) in salute e così sono passati due anni in cui non ha dato particolari segni di malessere: "Ci è stato impedito di curarlo - spiega a Genova Today Cristina Pedevilla - avrebbe avuto bisogno di essere operato e poi sarebbe stato adottato da un rifugio, invece sabato scorso lo hanno catturato e ucciso".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nonostante fosse una mascotte dell'associazione, i volontari non hanno potuto fermare le guardie regionali obbligate in questo periodo a non trasportare i cinghiali per la peste suina e ad intervenire quando questi rappresentino un pericolo per l'incolumità umana o quando le loro condizioni siano incompatibilil con il benessere animale.

Emmo non aveva mai fatto incursioni urbane, viveva nel greto del fiume tra la scuola da Passano e piazza Carlo Forte o via Moresco. Il suo zoppiccare è stata la sua condanna a morte e il rammarico per tutti gli animalisti che lo conoscevano. Per le guardie uno tra i 20mila cinghiali che ogni anno vengono abbattuti per legge in Liguria.