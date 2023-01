Cinghiale a spasso in mezzo alla strada nella Pineta di Arenzano

Un grosso cinghiale è stato visto aggirarsi tra le case della Pineta di Arenzano domenica sera, verso le 23.

L'animale si stava aggirando nella zona del Roccolo e ha percorso il marciapiedi di via della Colletta fino a via del Roccolo, per poi fermarsi in un'aiuola e incamminarsi in mezzo alla strada verso l'ingresso del Portichetto.

Negli anni non è il primo avvistamento di ungulati in Pineta, collina in cui il verde non manca, ma ultimamente sono stati registrati più casi a distanza di poche settimane e in zone diverse, con animali in mezzo alla strada o vicini alle case, probabilmente speranzosi di poter trovare del cibo vicino ai cassonetti dei rifiuti. E non manca chi, sui social, esprime preoccupazione soprattutto per i pedoni, i motociclisti e i cani che dovessero imbattersi in un cinghiale.