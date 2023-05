Animalisti Genovesi denunciano: "Cinghiale portato via e ucciso"

Dopo le proteste per la presenza di un vero dromedario alla festa dei tifosi del Genoa tornano a far sentire la propria voce gli Animalisti Genovesi, questa volta per un cinghiale in corso Galliera. Secondo il gruppo l'animale, nella fotografia che hanno pubblicato sui social, sarebbe stato ucciso. L'animale è appoggiato con le proprie zampe sul muretto e sembra guardare verso il Bisagno, sorvegliato dalla polizia locale.

"Il 'terrorista' cerca una via di fuga, dopo aver tranquillamente mangiato nella nostra spazzatura - scrivono gli Animalisti Genovesi - perché comincia a capire che gli umani intorno a lui hanno brutte intenzioni. È accerchiato da due auto e cinque agenti della Polizia Locale. Sarebbe bastato accompagnarlo al primo varco e farlo scendere, sono stati chiamati gli agenti regionali che hanno licenza di uccidere, per poi portarlo sulle alture e ammazzarlo".

"Si potrebbero cogliere queste occasioni - affermano gli Animalisti Genovesi - per una sterilizzazione chimica, quella che la Regione Liguria ha rinunciato a sperimentare, nonostante i fondi governativi stanziati, e per marchiare i cinghiali prima di riportarli nel greto. A quel punto non si riprodurrebbero più, e inoltre sarebbe più semplice tracciarne la provenienza e capire da quali varchi riescono a raggiungere le strade, prendendo.quindi gli opportuni provvedimenti. Perché invece la soluzione è solo e soltanto la morte".

"Cosa fa l'amministrazione - scrivono ancora gli animalisti - per creare prevenzione, per una convivenza, ormai da mettere in conto, con i selvatici? Niente. A parte fare spendere i cittadini per i nuovi cassonetti che stanno peggiorando la situazione della spazzatura a terra. Si sa che gli abitanti di Genova sono dei sozzoni, e allora che fa l'amministrazione? Gli mette, a spese loro, cassonetti che rendono più difficile l'introduzione dei rifiuti, rimpicciolendo il varco di inserimento per i sacchetti".