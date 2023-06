Cimitero di Staglieno, in arrivo lavori di risanamento per 165mila euro

La giunta comunale, su proposta dell’assessore al bilancio e lavori pubblici Pietro Piciocchi, ha approvato il progetto definitivo di risanamento della copertura piana soprastante la galleria frontale destra del cimitero monumentale di Staglieno: si tratta di lavori per un importo complessivo di 165mila euro. Allo stesso tempo, è stato approvato il finanziamento dell’opera.

I lavori servono per prevenire l’infiltrazione di acqua piovana sulle volte di un tratto della galleria frontale e della galleria laterale, con la realizzazione di alcune opere di impermeabilizzazione delle terrazze di copertura della galleria frontale destra.

"Si tratta di un’opera integrativa e complementare del più ampio intervento di consolidamento delle solette della galleria frontale destra del Cimitero Monumentale di Staglieno – dichiara Piciocchi –. I lavori hanno l’obiettivo di rifare l’impermeabilizzazione delle terrazze, disinfestare i lucernai con eliminazione delle piante infestanti e sistemare lo sporto di gronda della copertura sul lato verso i terrazzi. Interventi che serviranno a non pregiudicare le opere di restauro e ricostruzione delle volte che saranno portate a termine prossimamente. Un’altra importante testimonianza di attenzione al nostro Cimitero Monumentale ai fini di una sempre più efficace tutela e valorizzazione del suo straordinario patrimonio storico, artistico e architettonico".

"Prosegue il percorso di valorizzazione del Cimitero Monumentale di Staglieno che rappresenta un gioiello dell’offerta turistica e culturale della nostra città – dichiara l’assessore ai servizi civici Marta Brusoni –. Di recente, abbiamo presentato le collaborazioni con alcune realtà del nostro territorio che ci aiutano e ci aiuteranno nella messa a terra dell’ambizioso piano di interventi manutentivi e di recupero funzionale di aree e strutture interne di questo straordinario complesso. Senza dimenticare poi il premio Smart Cultural Heritage 2023 assegnato da Esri Italia al Comune di Genova per il progetto del nostro ufficio SIT, Sistemi Informativi Territoriali, di digitalizzazione in 3D delle più importanti aree storiche del Cimitero, che si potranno visitare virtualmente da tutto il mondo con l’ausilio di un browser, promuovendo ancora più interesse e curiosità verso questo crogiuolo di bellezza, arte e spiritualità".

I lavori per le volte

Attualmente, le volte sono oggetto di lavori di risanamento conservativo e consolidamento strutturale dei solai in cemento armato. Eventuali infiltrazioni d’acqua andrebbero a compromettere le opere di consolidamento in struttura metallica in corso di realizzazione e di conseguenza, in un secondo momento, potrebbero ammalorare le opere di restauro e ricostruzione delle volte da eseguirsi successivamente.

Questi interventi di consolidamento strutturale e ricostruzione delle controvolte di un tratto della galleria frontale e della galleria laterale sono stati finanziati con un contributo di quasi 2 milioni di euro così suddiviso: 1,41 milioni per il primo lotto e 550mila euro per il secondo.