Cimitero di Staglieno, maxi operazione di pulizia con l'elicottero

In azione anche l'elicottero, nella giornata di mercoledì 11 ottobre 2023, per una maxi pulizia del cimitero monumentale di Staglieno iniziata nel corso della mattinata.

Aster, azienda partecipata del Comune di Genova, ha spiegato che le squadre di giardinieri sono impegnate nel lavoro di trasporto tronchi dal settore detto 'Ventaglio' fino al parterre delle Fede di Staglieno, tramite elicottero attrezzato per questa tipologia di lavori. Per tutta la giornata è stato quindi interdetto l’accesso ai campi centrali e alle aree limitrofe al Pantheon, come da immagine in fondo all'articolo.

"Dopo molti anni di chiusura - scrive Aster - grazie a questo intervento di eliminazione delle piante morte pericolanti, si potrà iniziare una serie di attività per riaprire al pubblico la storica area del 'Ventaglio'".