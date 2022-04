Cimitero della Castagna in mano al degrado dopo il crollo del 2018

Quale futuro per il cimitero della Castagna di Sampierdarena, in grave stato di degrado dopo il crollo di una galleria nel 2018?

A chiederlo è il consigliere comunale Davide Rossi (Lega): "Non più tardi di sei mesi fa avevamo fatto un sopralluogo con l'assessore Piciocchi - dice - ma sono stato nuovamente sollecitato dai residenti e dalle famiglie per un chiarimento sulla situazione. Cittadini e frequentatori sperano che il loro cimitero di quartiere possa essere messo in sicurezza, con anche la possibilità di valorizzarlo da un punto di vista storico culturale. Non è la prima volta che porto in aula questa problematica, l'auspicio è di avere una risposta in tempi brevi".

L'assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi ha annunciato di aver inserito la riqualificazione del cimitero nel piano triennale dei lavori pubblici: "Ringrazio la giunta, è la conferma - conclude Rossi - che la situazione non può protrarsi e deve avere una soluzione".