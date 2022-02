Truffava i soldi ai parenti dei defunti. Manette al dipendente comunale

Pretendeva e incassava direttamente dai parenti dei defunti i soldi per i servizi cimiteriali che sarebbero dovuti essere versati nelle casse comunali.

In questo modo un dipendente del Comune avrebbe truffato una somma ragguardevole, accumulando i contanti ricevuti dalle famiglie ignare del raggiro. L'uomo, tecnico dei servizi civici cimiteriali, impiegato al cimitero della Castagna di Sampierdarena è stato arrestato a seguito di un’indagine interna del comune di Genova scaturita da alcuni controlli da parte della polizia locale. L'uomo era già stato sospeso per irregolarità nelle timbrature del cartellino insieme a un collega che nel frattempo, però, è deceduto per cause naturali.

La polizia locale gli ha dunque notificato l'avviso della misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del processo. Le indagini, affidate alla procura di Genova, permetteranno di accertare quante e quali procedure irregolari di tumulazione il dipendente avrebbe arbitrariamente svolto in violazione del regolamento di polizia mortuaria.

"Sono soddisfatto del sistema di autocontrollo interno al Comune - ha dichiarato l'assessore alla polizia locale Giorgio Viale - l'indagine condotta dal nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale ha consentito di trovare chi ha sbagliato e ripristinare la legalità".