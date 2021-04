Cimiteri, stanziati fondi per interventi urgenti

L'Accordo Quadro appena approvato, per un importo di 500mila euro nell'anno 2021 e 700mila nel 2022, rinnova il precedente

Nel corso della seduta di giovedì 22 aprile 2021, la Giunta Comunale, su proposta dell'assessore ai lavori Pubblici Pietro Piciocchi, ha approvato un Accordo Quadro di interventi urgenti non programmabili di manutenzione straordinaria pressi i cimiteri comunali per un importo di un milione e 200mila euro, suddiviso in due annualità.

La cifra è stata stanziata per fare fronte anche a spese non previste per guasti, avarie e opere di adeguamento della sicurezza dei camposanti genovesi, che manifestano l'esigenza di una costante manutenzione difficilmente programmabile.

«Sono particolarmente soddisfatto dell'avvio di questa importante tranche di lavori nei nostri cimiteri - ha affermato Pietro Piciocchi assessore ai lavori pubblici e manutenzioni -. Stiamo portando avanti numerose operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di migliorare visibilmente il decoro dei camposanti cittadini, una cura doverosa per il valore storico, affettivo e sociale che rappresentano per la nostra comunità».

L'Accordo Quadro appena approvato, per un importo di 500mila euro nell'anno 2021 e 700mila nel 2022, rinnova il precedente che ha realizzato i seguenti lavori: