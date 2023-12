"Cimiteri nel degrado più assoluto", il grido d'allarme a Levante

"Cimiteri nel degrado più assoluto". Il grido d'allarme arriva da Serena Finocchio, consigliera municipale del Levante per il Partito Democratico che segnala la situazione di diversi campisanti del territorio: San Desiderio, Nervi, Quinto, Sant'Ilario, Bavari e Apparizione.

Finocchio: "Manca manutenzione, problemi in tutti i cimiteri del levante"

"Manca la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria - attacca -. Il cimitero di San Desiderio sta letteralmente cadendo a pezzi con crepe da tutte le parti, dagli ossari alle tombe, molte parti sono tra l'altro transennate. A Nervi ci sono infiltrazioni ovunque, l’antiscivolo sui gradini molto spesso manca, ma sono presenti muschio e muffe, il verde incolto poi fa sparire le lapidi. E ancora, a Quinto le strutture sono tenute da tubi innocenti, a Sant'Ilario le scale sono davvero ripide e di difficile accesso per chi ha ridotte abilità motorie. Problemi - aggiunge - anche a Bavari e Apparizione con degrado, incuria e varie parti ammalorate in modo più o meno grave. Il bene pubblico come le strade, i parchi, ma pensiamo anche la scuola e gli ospedali devo essere intesi come una priorità su cui investire a costo anche di fare debito e sicuramente non a favore di iniziative verso un monumento fascista".

La polemica sul restauro del sacrario della Repubblica Sociale Italiana

Il riferimento finale è alle recenti polemiche in Comune per la cifra di 1 milione e 750mila euro per il "ripristino e consolidamento del sacrario in commemorazione dei caduti della Repubblica Sociale Italiana" che si trova a Staglieno, comparsa nell'elenco degli investimenti del programma triennale dei lavori pubblici del Comune di Genova. La giunta aveva specificato che l'opera in oggetto consisteva nel "consolidamento dell'imponente muro di sostegno del reparto israelitico del cimitero che presenta un preoccupante stato di inclinazione e fessurazione in molteplici punti" e che non era previsto "Nessun ripristino del sacrario della Rsi che occupa occasionalmente una assai limitata porzione del sottostante muro oggetto di consolidamento".

A puntare per primo il dito sul fatto era stato il capogruppo del Pd Simone D'Angelo, suscitando l'indignazione anche delle altre opposizioni, di Anpi, dei sindacati a livello locale e nazionale e di molti cittadini. Alla fine il consiglio comunale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno fuori sacco per sgombrare il campo dai dubbi e dire 'no' al restauro del sacrario.