Riva Trigoso, cimento da record: 252 nuotatori coraggiosi sfidano il freddo

Cimento invernale da record a Riva Trigoso nella mattinata di martedì 26 dicembre 2023. Oltre 250 coraggiosi, 252 per la precisione, hanno sfidato le acque della baia di Riva Ponente per un tuffo, tra di loro anche i più giovani come Stella, 7 anni, e Carlo, 9 anni.

Il trofeo per i 'meno giovani' è stato conquistato da Sandro Del Vigo di 80 anni e Maria Teresa Pilotto di 73 anni e il riconoscimento per essere giunto da più lontano è stato vinto da Segundo Achinelli, arrivato addirittura da Buenos Aires per il tradizionale cimento di Riva Trigoso.

Il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas e l'assessore agli Eventi e Turismo Giuseppe Ianni hanno presenziato all'evento, sottolineando l'importanza di questa tradizione nel coinvolgimento della comunità. "Un particolare ringraziamento va all'associazione Bagnun - scrive il Comune sui social - che con dedizione ha curato l'organizzazione della trentesima edizione del Cimento nel borgo rivano".