Incidente in montagna per una coppia, portata in elicottero in ospedale

Incidente in montagna per una coppia di escursionisti genovesi in alta valle Gesso nel cuneese al colle della Forchetta (2.950 metri) sull'itinerario che porta alla cima di Nasta (3.108). Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino Piemontese.

La causa dell'incidente pare legata alla rottura di un rampone dell'uomo, che avrebbe trascinato nella caduta la donna. Lui ha riportato la frattura di una gamba, lei un trauma cranico e varie escoriazioni.

La coppia è stata portata in ospedale in elicottero.