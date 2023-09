Dal Cile a Chiavari per cercare le tracce della sua famiglia

Sono tanti i cittadini che hanno risposto alla richiesta di aiuto di Juan Carlos Barra Gonzalez, proveniente dal Cile, che sta cercando tracce della sua famiglia di origine a Chiavari e dintorni, conoscendo solo il nome di alcuni suoi antenati emigrati ormai molto tempo fa per raggiungere l'America Latina.

L'uomo nelle scorse ore ha chiesto aiuto al web, rivolgendosi al gruppo "Sei di Chiavari se": le uniche informazioni di cui dispone sono il nome della bisnonna, Luisa Spinetto, del bisnonno Guido Barra, e del nonno Alessandro Barra.

Non è mancato un fiume di commenti in risposta per indirizzare il cittadino cileno non solo a Chiavari ma anche nei dintorni, tra Mezzanego e Borzonasca, consigliandogli di rivolgersi ai Comuni e alla diocesi, se in possesso di un certificato di battesimo di qualche antenato.

Non è la prima storia di cittadini stranieri - lontani parenti di emigrati - che cercano di riscoprire le loro radici e, a volte, conoscere i discendenti di chi è rimasto in Italia: l'anno scorso Juan Ignacio Baralo, un 28enne argentino, era giunto a Masone per cercare le sue origini, mentre quest'anno ha ottenuto la cittadinanza italiana un'artista argentina, Maria Ines Pizzi, condotta a Voltri dal suo albero genealogico pazientemente ricostruito. E tanti sono coloro che, per questioni spesso legate a eredità, riscoprono la storia della loro famiglia in Liguria.

Tutto ciò in un momento in cui si sta rafforzando il cosiddetto "turismo delle radici", alimentato da viaggiatori desiderosi di esplorare le proprie origini per riallacciare un legame con i territori da cui sono partiti i propri antenati: in quest'ambito, di recente il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana (Mei) di Genova e le due realtà piacentine del Museo dell'Emigrazione Giovanni Battista Scalabrini (Mes) e del Museo degli Orsanti di Vigoleno hanno presentato un progetto condiviso. Il Mei di Genova ha siglato anche un accordo unico nel suo genere con la Rai per divulgare la storia delle migrazioni.