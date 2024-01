Massa di plastica in gola, cigno operato e salvato dall'Enpa

Aveva una massa di carta e polistirolo in gola e non riusciva a deglutire.

La femmina di cigno recuperata nei giorni scorsi dall'Ente nazionale protezione animali, è stata operata e l'intervento è perfettamente riuscito.

Ci sono voluti alcuni giorni di convalescenza una terapia a base di antibiotico, per scongiurare eventuali infezioni. Ma ora, finalmente, ha potuto ricongiungersi con il suo compagno di vita. La coppia ha a disposizione una voliera dove il maschio, per tutto il tempo della separazione, ha emesso latrati di disperazione.

"Abbiamo deciso di tenere la coppia separata il meno possibile per evitare inutili sofferenze e stress emotivo ad entrambi - spiegano dal Centro recupero animali di Campomorone gestito da Enpa - Da perfetti compagni di vita quali sono, affronteranno questa avventura assieme fino alla fine. Rimarranno quindi al cras ancora qualche giorno finché la femmina non si riprenderà del tutto. Siamo certi che il recupero accanto al suo compagno sarà più veloce e sereno".

La monogamia del cigno svela un lato commovente della natura. Questi eleganti uccelli acquatici si distinguono anche per la fedeltà nella formazione delle coppie.

Nel regno dei cigni, la monogamia si manifesta come un legame duraturo tra due individui. La coppia di cigni sceglie di unirsi in un'alleanza che spesso perdura nel tempo, talvolta addirittura per tutta la vita. Questo impegno non è evidente solo nel loro comportamento durante la stagione riproduttiva, ma anche nella loro collaborazione continua nella vita di tutti i giorni.

Inoltre, condividono il peso della genitorialità, guidando i loro piccoli nei primi momenti di vita. La sincronizzazione e la coordinazione tra entrambi i genitori rafforzano la loro unione, creando una base solida per il successo riproduttivo e la sopravvivenza della loro discendenza.

Come sempre, ci sono le eccezioni: non tutte le specie di cigni mostrano lo stesso grado di fedeltà, e alcune possono variare nel loro comportamento di accoppiamento.

Ma nel caso della cigna al Cras sono certi: "Il recupero accanto al suo compagno sarà più veloce e sereno".