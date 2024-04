Ciclisti in sopraelevata, la polizia locale: "Segnalazioni continue"

"Segnalazioni come questa ne riceviamo a bizzeffe ogni giorno. La pattuglia si mette in moto e se riesce a individuare le persone, le sanziona". Questa la risposta della polizia locale in merito alla foto qui sopra.

Sembra che i due ciclisti, avvistati sulla sopraelevata intorno alle 19 di domenica 21 aprile 2024, siano riusciti a farla franca e soprattutto siano usciti indenni da una situazione molto pericolosa.

Nella foto si vede come, attrezzati di tutto punto per fare fronte alla pioggia, viaggino ordinatamente in fila indiana all'altezza del Matitone in direzione ponente. Peccato che ai velocipedi sia vietato percorrere la sopraelevata, come lo è per i mezzi superiori alle 2,5 tonnellate e per i pedoni.

