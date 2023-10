Ciclista si schianta durante una gita, in ospedale con l'elicottero

Soccorsi in azione con ampia mobilitazione nella mattinata di domenica 22 ottobre 2023 sulle alture di Sestri Ponente. Intorno alle ore 11 un ciclista che stava percorrendo un sentiero del monte Gazzo in mountain bike ha perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata. Nell'impatto l'uomo ha riportato un forte trauma a un ginocchio e probabilmente una frattura, non era quindi in grado di proseguire o tornare indietro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra di terra che ha localizzato e recuperato il ciclista, pronta anche l'ambulanza della Croce Verde di Sestri Ponente. Considerando la zona in cui è avvenuto l'incidente, però, è stato chiamato l'elisoccorso per il trasporto in ospedale.

Il ciclista infortunato è stato così preso in carico dall'elicottero Drago dei vigili del fuoco e trasportato in codice giallo al San Martino.