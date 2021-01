Corso Italia, la nuova pista ciclabile sarà a misura di bambini e famiglie

Lo ha deciso all'unanimità il consiglio comunale, approvando una mozione presentata da Francesco De Benedictis. L'assessore Campora ha ribadito la decisione del Comune di realizzare una ciclabile in sede propria

La pista ciclabile di corso Italia, attualmente tracciata come un percorso d'emergenza, diventerà fruibile anche per i bambini e le loro famiglie. Lo ha ribadito il consiglio comunale nella seduta di martedì 26 gennaio 2021. L'occasione è stata una mozione, presentata da Francesco De Benedictis.

Il documento, approvato all'unanimità, impegna sindaco e giunta 'ad attivarsi al fine di realizzare una pista ciclabile particolarmente dedicata ai bambini ed alle loro famiglie in corso Italia'.

L'assessore Matteo Campora ha ribadito l'intenzione della giunta di realizzare una pista ciclabile in sede propria, separata quindi dal traffico veicolare, scelta che va nella direzione auspicata da De Benedictis. Due e mezzo dei tre milioni di finanziamenti governativi destinati alla città verranno spesi per realizzare la nuova pista ciclabile strutturata in corso Italia.