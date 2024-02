Caldaia difettosa, mamma e quattro figli in ospedale

Sospetta intossicazione da monossido di carbonio per una donna e i suoi quattro figli di età compresa tra 6 e 14 anni nella loro abitazione in via Carpenete a Cicagna.

La chiamata al 112 per chiedere aiuto è arrivata poco dopo le 19.30 di domenica 25 febbraio 2024. Sul posto sono intervenute l'automedica Tango 2 e due ambulanze della Croce Rossa di Cicagna e di Gattorna.

Per fortuna nessuno si è rivelato essere troppo grave e tutti sono stati trasferiti in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna, mentre i due bimbi più piccoli sono stati accompagnati al Gaslini.