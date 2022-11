Esce dalla chiesa con la cassetta delle offerte, arrestato

Una pattuglia della stazione carabinieri di Cicagna, durante un servizio per il controllo del territorio, ha tratto in arresto in flagranza del reato di furto un siciliano di 50 anni, gravato da precedenti di polizia.

L'uomo si era appropriato della cassetta delle offerte della canonica cittadina, ma, mentre usciva dal luogo di culto, cercando rapidamente di allontanarsi, è stato notato dai militari e bloccato.

Identificato e trovato in possesso della refurtiva, dopo un rapido sopralluogo all'interno della chiesa, il 50enne è stato arrestato.