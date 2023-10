Fungaiolo disperso e ferito nel bosco: salvato nella notte con l'elicottero

Un altro fungaiolo disperso nei boschi. Dopo i recenti casi nella zona di Torriglia una nuova nottata di ricerche per i vigili del fuoco, questa volta tra Cicagna e Gattorna. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 20:45 di giovedì 5 ottobre 2023 per un uomo di circa 75 anni che non aveva fatto ritorno a casa.

I vigili del fuoco sono intervenuti con la squadra di Chiavari e il nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) e hanno battuto la zona, l'uomo è stato individuato in fondo a un burrone, ferito. Il trasporto a braccia sarebbe stato difficoltoso, motivo per cui tramite il 118 è stato inviato l'elicottero della Guardia Costiera per il recupero.

Il fungaiolo è stato recuperato e poi trasportato all'ospedale San Martino in codice rosso. Ricerche e soccorsi sono durati diverse ore, le operazioni sono infatti terminate intorno alle ore tre di venerdì 6 ottobre 2023. Nei giorni scorsi un cercatore di funghi è stato trovato morto a Torriglia in località Costa Fontana, altri due sono stati invece recuperati nella zona di Laccio.