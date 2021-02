Si perdono durante escursione sulla neve, salvate dai vigili del fuoco

Doppio intervento per i vigili del fuoco nell'entroterra del Tigullio. Oltre alle due donne, ritrovate nei dintorni del passo del Bocco, è stato salvato un ragazzo, finito in un dirupo

Nel pomeriggio di sabato 6 febbraio i vigili del fuoco dei distaccamenti del Tigullio sono stati impegnati in due soccorsi ad escursionisti.

La squadra di Chiavari, insieme all'elicottero Drago, si è recata al passo del Bocco per recuperare due donne, che, uscite sulla neve, hanno perso le tracce per il ritorno a casa.

La squadra di Rapallo, invece, è interventa a Cicagna, in località Cotú, per soccorrere un ragazzo scivolato in un dirupo, fortunatamente senza farsi male, ma rimanendo bloccato.

Entrambi i soccorsi hanno avuto esito veloce e positivo grazie alla trasmissione, via applicazione di messaggistica, della posizione gps.