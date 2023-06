Scaricano sacchi di pane ai cinghiali nel Bisagno, multe da 100 euro

Nella mattinata di sabato 17 giugno 2023 le guardie giurate volontarie Wwf del nucleo di Genova per la Regione Liguria, che hanno la qualifica di pubblici ufficiali e agenti di polizia amministrativa, hanno svolto alcuni controlli in Val Bisagno. Nella zona di via Piacenza, all'altezza del ponte Romeo Guglielmetti, quattro agenti di polizia amministrativa hanno dato indicazioni sulle corrette modalità per la raccolta differenziata, raccogliendo anche alcune critiche dei cittadini sui nuovi contenitori. Molti hanno riferito problemi legati all'apertura degli sportelli (spesso bloccati) e alla costante presenza di rifiuti abbandonati a terra. Questi, spesso, finiscono poi nel greto del Bisagno e vengono razziati dai cinghiali presenti, dieci adulti e trenta cuccioli.

Le guardie del Wwf hanno inoltre multato alcune persone sorprese a lanciare cibo agli animali. Prima un uomo che alle 8:45 ha gettato un sacchetto di pane e poi una coppia che si è fermata con un furgone e ha cominciato a gettare il contenuto di due buste tra panini e focaccia. Dovranno versare 100 euro (in forma ridotta, altrimenti la cifra salirà a 500 euro) per aver violato l'articolo 26 del regolamento del Comune di Genova che vieta questo tipo di comportamenti.

Le guardie hanno spiegato alle persone multate che il pane secco, la focaccia e altri alimenti non sono comunque indicati per i cinghiali, ma possono provocare disturbi all'apparato digerente. Questo significa che, oltre a moltiplicare il numero degli ungulati, l'alimentazione non fa bene agli animali. Insieme a uno dei multati c'era anche una donna che ha protestato a gran voce, rischiando di arrivare al reato di minaccia a pubblico ufficiale dichiarando che 'tanto sarebbe tornata alla sera a dare da mangiare agli animali, e che nessuno l'avrebbe potuta fermare'.

Sabato scorso, 10 giugno 2023, era stato invece multato un uomo sorpreso a scaricare un armadio a sei ante vicino alla discarica della Volpara. Dovrà pagare una sanzione pari a 600 euro.