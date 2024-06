Lavori nel tunnel Madonna della Guardia: chiuso nei giorni feriali per più di un mese

È stata condivisa la programmazione estiva dei lavori nella galleria “Madonna della Guardia” di Velva, frazione di Castiglione Chiavarese, oggetto di un intervento di messa in sicurezza e restyling da parte di Anas con un investimento totale 29 milioni e 700mila euro. Al momento le lavorazioni sono completate al 65%.

Nel dettaglio, dal prossimo 10 giugno e fino al 25 luglio le lavorazioni proseguiranno con le seguenti modalità: la galleria chiusa nei giorni feriali, dalle ore 6 del lunedì alle ore 18 del venerdì; sarà quindi garantita l’apertura nei due sensi di marcia tutti i weekend, dalle ore 18 del venerdì alle ore 6 del lunedì successivo.

Nel periodo compreso tra il 26 luglio e il primo settembre la galleria sarà invece aperta 24 ore su 24, in entrambi i sensi di marcia.

L’intervento nel tunnel Madonna della Guardia, che si sviluppa su circa 2,1 km sulla statale 523 “Del Colle di Cento Croci", si è reso necessario - fa sapere la Regione - al fine di mettere in sicurezza la struttura e l'impiantistica della galleria. Nei periodi di chiusura della galleria la viabilità viene spostata sulla Sp 40, su alcuni tratti della strada comunale di Maissana del Santuario di Velva e sulla Sp 566.

"Il piano condiviso oggi è stato messo a punto nell’ottica di andare incontro alle richieste dei Comuni cel territorio, che da tempo segnalavano l’esigenza di estendere le aperture al traffico della galleria nei mesi estivi, senza per questo dimenticare le esigenze del cantiere e l’obiettivo di rispettare il cronoprogramma – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone –. In questo modo, da inizio giugno fino a fine luglio avremo una galleria aperta dal venerdì sera al lunedì mattina, allo scopo di facilitare gli spostamenti serali durante il weekend, e da fine luglio fino ad inizio settembre, nel pieno della stagione estiva e turistica, un’apertura 24 ore su 24. A luglio il tavolo di regia che riunisce Anas, Regione, i sindaci dei territori coinvolti, la provincia della Spezia e la città Metropolitana di Genova tornerà a riunirsi per fare il punto sulla situazione e per confrontarsi sul proseguimento del cantiere nel periodo autunnale".