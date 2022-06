Cade intonaco dalla sopraelevata, chiusa via di Francia

Intorno alle 16 di lunedì 6 giugno 2022 via di Francia a Sampierdarena è stata chiusa dalla polizia locale in direzione ponente causa intervento dei vigili del fuoco per caduta intonaco dalla sopraelevata. Ripercussioni sul traffico nella zona.

Le parti cadute fortunatamente non hanno causato danni né a persone né a i veicoli in transito lungo la via.

Situazione complicata anche sulle autostrade, dove si registra una coda di 1 km tra Bolzaneto e Busalla e 3 km tra Bolzaneto e Ronco Scrivia per riduzione di carreggiata in A7, ma la situazione più complicata è in A26 con sei chilometri di coda in entrambe le direzioni.