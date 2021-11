Metropolitana riaperta dopo i lavori, ma stasera chiude prima

Si sono svolti ieri in metropolitana i lavori relativi all’installazione e avvio del nuovo sistema di segnalamento e automazione, finanziato con 7 milioni di euro dal Ministero dei Trasporti, la metro ha riaperto regolarmente lunedì 15 novembre 2021 alle ore 5, inizialmente senza fermare alla stazione di Sarzano per un guasto elettrico (indipendente dal nuovo sistema), poi dopo i lavori di ripristino con il percorso completo a partire dalle ore 8.30.

Per ultimare però le fasi di regolazione e messa a punto, la metropolitana chiuderà anticipatamente lunedì 15 novembre, le ultime corse saranno alle ore 21:10 da Brin per Brignole e alle 21:17 da Brignole per Brin.

Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea bus 9 (Caricamento-Brin-Pontedecimo).