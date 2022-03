Alimenti conservati in bidoni e servizi igienici invasi da volatili, chiuso ristorante

Un ristorante di via Walter Fillak è stato immediatamente chiuso a causa delle pessime condizioni igieniche. Il provvedimento è scattato dopo che, nella serata di sabato 26 marzo, i poliziotti del commissariato Cornigliano e del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, in collaborazione con i tecnici del dipartimento di prevenzione Asl3, hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato al controllo degli avventori e alla verifica delle licenze sanitarie e amministrative presso alcuni esercizi commerciali.

Riscontrate varie irregolarità anche in un locale notturno di via Sartori. All'interno del ristorante di via Fillak gli operatori hanno riscontrato sporcizia ovunque, alimenti in cattivo stato di conservazione, conservati anche all'interno di bidoni della spazzatura, servizi igienici invasi da volatili che nel tempo hanno depositato escrementi sulle porte, pareti e pavimenti, rendendoli inutilizzabili.

I controlli sono poi proseguiti anche nella delegazione di Rivarolo e Pontedecimo, in particolare nei luoghi di maggior aggregazione dei giovani. Complessivamente sono state identificate 52 persone.