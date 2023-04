La polizia locale chiude un barber shop abusivo

La polizia locale ha sanzionato e chiuso un barber shop perché sprovvisto delle autorizzazioni previste.

Gli agenti del nucleo commercio del reparto sicurezza urbana, a seguito di un controllo amministrativo nll'esercizio pubblico di Cornigliano, hanno accertato che il locale era sprovvisto di notifica di avvenuta presentazione Scia, senza la quale non può essere svolta alcuna attività - nel caso specifico - di acconciatura.

Dalle carte è risultata anche assente l'indicazione del direttore tecnico, come previsto dalla legge, e per questo mottivo è scattata una sanzione di 500€, in più mancava l'autorizzazione per l'installazione degli insegna risultata dunque abusiva.

Il negozio è stato segnalato agli uffici della direzione Commercio per i provvedimenti del caso.