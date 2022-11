Chiude Meri, storico negozio di abbigliamento di Marassi

Addio a un pezzo di storia di Marassi. Il negozio Meri abbigliamento di via Monticelli chiude definitivamente per cessazione attività. Da sabato 5 novembre liquidazione totale con sconti fino all'80% con orario continuato e apertura anche la domenica.

Come si legge sul sito del negozio, nel 1928 la signora Meri, da cui prende il nome il negozio, ha un banco sul mercato di piazza Romagnosi. Dopo una decina d'anni, nel 1938, apre la Maglieria Impero, una piccola bottega di 40 mq al numero 58 di via Monticelli. Con il passare degli anni si avvicina alla realtà dell'abbigliamento anche la figlia, la signora Giuseppina 'Pina'.

Nel mentre, tra il 1970 e il 1980, il negozio continua ad allargarsi e la sua superficie diventa sempre più importante fino ad arrivare, tra una ristrutturazione e l'altra e l'acquisizione del numero 56 e 60 del palazzo, ai 600 mq che è oggi.

Ma la tradizione ha bisogno anche dell'innovazione per non rimanere statica, per avere quell'occhio verso il nuovo che è fondamentale. Questa trasformazione inizia ad avvenire quando subentrano, al fianco della signora Pina, i suoi figli: Claudio e Roberto, quelli che sono oggi i titolari.

Cresciuti giocando in negozio, hanno assimilato i modi di lavorare di un tempo, conciliando la saggezza dell'antico con le esigenze del moderno. Oltre all'abbigliamento uomo e donna, sia classico che sportivo, sono presenti due reparti dedicati al matrimonio con un'ampia scelta già presente in negozio sia per lo sposo che per la sposa oppure offrendo la possibilità di scegliere capi su misura personalizzabili in base alle esigenze del cliente.

In molti nel quartiere conservano ricordi legati al negozio, una storia che purtroppo si concluderà prima dell'inizio del 2023.