Chiusure notturne anche sulla Guido Rossa, dopo la sopraelevata

Dopo la sopraelevata (a questo link il calendario) anche la strada Guido Rossa sarà soggetta ad alcune chiusure serali per lavori. Lo ha annunciato in consiglio comunale l'assessore Mauro Avvenente in risposta a un'interrogazione presentata da Federico Barbieri. Il consigliere di Genova Domani ha chiesto "in merito all’importanza dell’asse viario, essendo in atto il piano di pulizia primaverile delle strade, quali modalità di intervento siano previste per la pulizia delle caditoie della strada e i tempi previsti per la piantumazione di nuovi esemplari di ginestra ove mancanti lungo il fianco sud della sopracitata strada".

L'assessore alle manutenzioni Avvenente ha spiegato: "La Sopraelevata è stata oggetto di analoghi interventi a quelli che devono essere realizzati sulla Guido Rossa, ed è stata chiusa tre notti. Nelle prossime settimane questi interventi continueranno per la pulizia delle caditoie, dei giunti e per l’eliminazione dell’erba e della terra che vi finiscono sopra. La stessa cosa succederà per la Guido Rossa, ma c’è un problema molto serio: chiudere la Sopraelevata è problematico, ma resta l’Aurelia a collegare le due parti della città. Quindi chiudere la Guido Rossa comporta un problema organizzativo"

"È programmato, tra giugno e luglio, un piano di chiusure notturne per le pulizie, che vanno fatte, ma vanno fatte mettendo in sicurezza le maestranze visto che è una strada a scorrimento veloce dove spesso circolano anche i tir - ha aggiunto Avvenenente -. Per le ginestre Aster ci comunica che a oggi non sono previsti reimpianti, anche perché la modifica attuale di lungomare Canepa ha previsto una modifica rispetto allo sviluppo della pista ciclabile e bisogna sistemare anche quella sulla Guido Rossa. Si stanno valutando soluzioni tecniche idonee al mantenimento delle ciclabili in zone frequentate e non appena si saranno trovate verranno adottate. Si potrà pensare di sviluppare un’ulteriore ciclabile sul lungomare Canepa, visto che lato monte è previsto lo sviluppo di un parco urbano".

