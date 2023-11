Chiude il Goethe-Institut: la giunta contatta la direzione, scatta la petizione

Entro il 31 gennaio 2024 le porte della storica sede del Goethe-Institut di Genova, in via Assarotti, si chiuderanno per sempre: una decisione che ha suscitato diverse proteste e, oggi, anche una discussione in consiglio comunale e la comparsa di una raccolta firme online.

L'istituto, che promuove la conoscenza della lingua tedesca, chiuderà non solo nel capoluogo ligure: il consiglio direttivo - guidato dal ministero degli Esteri tedesco - ha deciso infatti di voler rafforzare la sua presenza altrove, tra cui Europa centro orientale e Stati Uniti. Penalizzando allo stesso tempo Paesi in cui la rete era presente da tempo, Italia in primis con Genova, Torino, Napoli e Trieste.

La giunta: "Avviato un dialogo con la direzione dell'istituto"

Dell'argomento si è discusso in Aula Rossa, con un'interrogazione di Donatella Alfonso (Pd): "Eppure - commenta la consigliera - nel 2022 abbiamo avuto centinaia di migliaia di turisti in arrivo dalla Germania, una presenza molto forte. In più il Goethe-Institut ha partecipato spesso a eventi culturali e sociali della città. A Torino l'amministrazione si sta muovendo con l'impegno a sostenere la presenza dell'istituto in città, qui quali sono le azioni della giunta?".

"Abbiamo avviato delle relazioni con la direzione dell’Istituto per capire cosa può essere fatto in termini di sedi o di canoni e per capire se mediante un intervento fattivo questa decisione può essere rimeditata - è la risposta del vicesindaco Pietro Piciocchi -. Cercheremo di fare in modo che questa presenza importante possa essere mantenuta: Genova è una città caratterizzata da una significativa presenza di persone di lingua tedesca e c’è una grande tradizione legata anche alla Scuola di lingua germanica che ha appena acquistato la nuova sede in via Maragliano, testimonianza di una tradizione che tende a consolidarsi. Nei limiti del possibile e delle nostre facoltà ne contrasteremo la chiusura".

La petizione per evitare la chiusura a Genova

Su Change.org si può trovare il testo della petizione avviata nello specifico per Genova, mentre quella per Torino ha già raccolto oltre 17mila firme. La raccolta firme, lanciata da Chiara Cozzani e promossa dalle associazioni e istituti culturali italo tedeschi della Liguria, è rivolta al presidente, al direttore e al segretario generale del Goethe-Institut, oltre che al ministro degli Esteri tedesco: "La chiusura di sedi storiche quali quella di Genova non mancherà di avere riflessi negativi sulla diffusione della lingua tedesca. Si pensi alle attività di aggiornamento dei docenti, ai progetti che coinvolgono le scuole e sul dialogo culturale, a cui verranno a mancare presidi qualificati, propulsori di iniziative e di manifestazioni di alto livello".